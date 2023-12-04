Kavşakta iki otomobil çarpıştı. 2 kişi yaralandı

Kastamonu'daki Rauf Denktaş Caddesi'nde bulunan kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kavşakta iki otomobil çarpıştı. 2 kişi yaralandı

Olay, Kastamonu'nun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi.

Sürücüleri öğrenilemeyen E.G. idaresindeki otomobil ile İ.K. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil ters döndü. Kazada sürücülerden E.G. ile diğer otomobilde bulunan H.K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleleri yaptı. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçlar çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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