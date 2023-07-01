Kayalıklardan düşen genç trenle ambulansa götürüldü

Zonguldak'ta deniz keyfi yapan Ö.A. (15) isimli genç, dönüş yolunda kayalıklardan düşerek yaralandı.

Kayalıklardan düşen genç trenle ambulansa götürüldü

Yaralı gence ulaşmak için sağlık ekipleri tren yolunu kullandı. Ö.A., tarifeli sefer yapan trenle istasyona getirilip ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte denize giren Ö.A., eve dönmek için kayalıklara tırmandığı sırada kayarak düştü. Ayağından yaralanan genç, acı içinde kıvrandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ancak arazi şartları nedeniyle ekip araçları bölgeye ulaşamadı. Sağlık ekipleri, yaralı gence yürüyerek ulaşıp ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra genci tahliye etmek için bölgeden geçen tarifeli trene haber verildi. Polis ekiplerinin de katılımıyla tren olay yerinde durduruldu. Yaralı genç, sedyeyle trene bindirilerek Zonguldak Tren Garı'na götürüldü.

Burada bekleyen başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi. Ö.A.'nın sedye üzerinde ağladığı görüldü.

Ö.A.'nın ayak bileğinin kırık olduğu ve Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Olay anında yanında olan arkadaşı K.G. (15), "Denize girmiştik, eve dönerken kayalardan düştü" diye konuştu.

a9ab35f48bfefca18efe90db5e486010.jpg

3202b73f263c5dcf6bdee065bb5e7152.jpg

42d3ad95d82b8b0c7bd965b38c4de792.jpg

4b0df2077f9af36c0330d43ee38b8476.jpg

8b04fe6b3ba58f07f5d3656419376b09.jpg

Öne Çıkanlar
AKP Türkiye’sinde sağlıkçının boynu bükük kaldı
AKP Türkiye’sinde sağlıkçının boynu bükük kaldı
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Son Haberler
Arda Güler için Roberto Carlos geliyor Spor
Arda Güler için Roberto Carlos geliyor
Fenerbahçe'ten son dakika transferi. Yer yerinden oynayacak Spor
Fenerbahçe'ten son dakika transferi. Yer yerinden oynayacak
Kurban eti yerine salam vermişlerdi. Restoran sahibi baba ve oğul tutuklandı Güncel
Kurban eti yerine salam vermişlerdi. Restoran sahibi baba ve oğul tutuklandı
Hatay'ı Araplaştırmak için 100 yıl önceki Fransız planı ortaya çıktı. 100 yıl sonra Hatay'da aynı tezgâh uygulanıyor Güncel
Hatay'ı Araplaştırmak için 100 yıl önceki Fransız planı ortaya çıktı. 100 yıl sonra Hatay'da aynı tezgâh uygulanıyor
Devler Bradley'in peşinde. Genç yıldız için devreye girdiler Spor
Devler Bradley'in peşinde. Genç yıldız için devreye girdiler
Ümit Özdağ'ı hiç böyle duymamıştınız. 'Anlayamazsın' şarkısını yorumladı Güncel
Ümit Özdağ'ı hiç böyle duymamıştınız. 'Anlayamazsın' şarkısını yorumladı