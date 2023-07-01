Kayalıklardan düşen genç trenle ambulansa götürüldü

Yaralı gence ulaşmak için sağlık ekipleri tren yolunu kullandı. Ö.A., tarifeli sefer yapan trenle istasyona getirilip ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte denize giren Ö.A., eve dönmek için kayalıklara tırmandığı sırada kayarak düştü. Ayağından yaralanan genç, acı içinde kıvrandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ancak arazi şartları nedeniyle ekip araçları bölgeye ulaşamadı. Sağlık ekipleri, yaralı gence yürüyerek ulaşıp ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra genci tahliye etmek için bölgeden geçen tarifeli trene haber verildi. Polis ekiplerinin de katılımıyla tren olay yerinde durduruldu. Yaralı genç, sedyeyle trene bindirilerek Zonguldak Tren Garı'na götürüldü.

Burada bekleyen başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi. Ö.A.'nın sedye üzerinde ağladığı görüldü.

Ö.A.'nın ayak bileğinin kırık olduğu ve Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Olay anında yanında olan arkadaşı K.G. (15), "Denize girmiştik, eve dönerken kayalardan düştü" diye konuştu.