Burdur’da ambulans ile otomobil çarpıştı

Burdur'un Bucak ilçesinde ambulansla otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Burdur’da ambulans ile otomobil çarpıştı

Kaza saat 01.00 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Konak Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Caddesi üzerinde Süleyman Demirel Bulvarına doğru gitmekte olan Hakan Y. kontrolündeki 15 NB 907 plakalı içerisinde hasta olmadığı öğrenilen ambulans ile 2716 sokaktan 2725 sokak istikametine seyir halinde olan Erdem G. kontrolündeki 42 DSP 86 plakalı otomobilin çarpıştı.

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Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar Erdem G., Hakan Y., Müşerref E. Y., Fatma K., ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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