Kaybolan kadın 3 gün sonra bulundu

DHA'nın haberine göre, Gömce Mahallesi'nde oturan Ayşe Koç, 3 gün önce mantar toplamak için gittiği ormandan geri dönmedi. Eşi Ahmet Koç'un ihbarıyla bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri, sevk edildi. AFAD, jandarma komandolar ve mahalle halkının da katılımıyla arama yapıldı. Koç'a ait bir iz bulunamazken, bugün jandarmaya bir ihbar geldi. Bir çoban, Çal ilçesi Süller Mahallesi'nde yaşlı bir kadın bulduğunu belirtti. Bölgeye giden ekipler, kadının Ayşe Koç olduğunu belirledi. Durumu iyi olan kadının, kaybolduğu yerden 12 kilometre uzaklıktaki ormanda çobanla karşılaştığı belirlendi. Koç, sağlık kontrolü için Çal Devlet Hastanesi'ne götürüldü.