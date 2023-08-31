Kayın ağacı saçlara böyle iyi geliyor

Saçları gürleştiren kepekleri yok eden kayın ağacı dikkat çekti.

Kayın ağacı saçlara böyle iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kayın ağacı; Saçları gürleştirir, kepekleri yok eder.

KEPEK NEDİR?

Kepek kaşıntı ve kafa derisi üzerinde deri dökülmesi ile birlikte görülen yaygın bir cilt rahatsızlığıdır.

Kepek, bulaşıcı değildir ve nadiren ciddi olmasına rağmen, utanç verici ve tedavi edildiğinde de ara ara tekrar edebilen bir durumdur.

KEPEK NEDEN OLUR?

Yaş: Kepek genellikle genç erişkinlik döneminde başlar ve orta yaş boyunca devam eder. Bu yaşlı yetişkinlerde olmayacak anlamına gelmez. Bazı insanlarda bu sorun ömür boyu sürebilir.

Erkek Olmak: Daha çok erkeklerde görülür. Bu nedenle uzmanlar, erkeklik hormonunun kepeğe yol açabileceğini düşünüyor.

Yağlı Saç ve Saç Derisi: Kepek kafa derinizdeki yağla beslenir. Bu nedenle, aşırı yağlı cilt ve saçlara sahip kişiler bu soruna daha eğilimlidir.

Yetersiz Beslenme: Çinko bakımından zengin gıdalardan ve özellikle yağların belli türlerinde bulunan B vitamininden yoksun beslenmek soruna neden olabilir.

Bazı Hastalıklar: Araştırmalar net bir sonuç vermese de nörolojik rahatsızlığı olan yetişkinlerde seboreik dermatit ve kepek geliştirme olasılığı daha yüksektir.

KAYIN AĞACI NASIL KULLANILIR?

Kayın ağacı kabuklarından elde edilen krem eklem ve romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Avrupa da genellikle kayın bu şekilde yapılır. Bunun yanı sıra kayın ağacından kanepe, yatak ve sehpa üretilir. Dünyanın en yüksek oksijen kaynağı olduğundan oldukça gözde ve değerlidir. Ayrıca 5 su bardağı suya 20 gram kayın yaprağı ekleyip 4 dakika kaynatın. Daha sonra kuru yaprakların 10 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Günde en fazla 2 bardak içilmesi önerilir. Ancak tüketilmeden önce bir alternatif tıp uzmanına danışılması gerekir.

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