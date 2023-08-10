Kayıp şahsın cesedi 35 saat sonra Dicle Nehri'nde bulundu

Diyarbakır’da iki gün önce gece saatlerinde Dicle Nehri’ne girip kaybolan şahsın cansız bedeni 35 saatlik arama-tarama çalışmasının ardından bulundu.

KAYNAK: İHA
Kayıp şahsın cesedi 35 saat sonra Dicle Nehri'nde bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde geçtiğimiz salı gecesi saat 23.30 sıralarında vatandaşlar, Dicle Nehrine birisinin girdiğini ve çıkmadığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD dalgıç ekibi, itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Ekipler, ara verdiği arama-tarama çalışmasına bugün sabah saatlerinde Bismil Köprüsü Millet Bahçesi civarından başlayarak 10 kilometrelik bir alanda devam etti. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda ismi öğrenilemeyen şahsın cansız bedenine 35 saat sonra ulaşıldı.

Hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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