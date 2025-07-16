Kaynakçı robotlar iş başı yaptı

Güney Kore'nin denizcilik devlerinden HD Hyundai, gemi inşa sanayisinde çığır açacak bir adım atarak, tehlikeli ve ağır işlerde insan gücünün yerini alacak insansı robotları test etmeye hazırlanıyor. Alman robotik şirketi Neura Robotics ile yapılan stratejik ortaklık, gemi yapım süreçlerinde verimliliği, güvenliği ve üretkenliği maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Bu yeni nesil robotlar, küresel çapta yaşanan kalifiye iş gücü sıkıntısına da çözüm sunarken, tersanelerin çehresini tamamen değiştirecek.

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AKILLI ROBOTLAR TEHDİTKAR GÖREVLERE TALİP

HD Hyundai Samho ve HD Hyundai Robotics, Alman Neura Robotics ile güçlerini birleştirdi. Anlaşma kapsamında, Neura Robotics'in geliştirdiği 4NE1 adlı insansı robot, dört ayaklı robotlarla birlikte, Hyundai'nin Güney Kore'deki tersanelerinde test edilmeye başlanacak. Bu robotların asıl amacı, insan çalışanlar için yüksek risk taşıyan kaynak ve montaj işlerini üstlenmek. Özellikle kaynak işlemlerinde sıkça meydana gelen kazalar ve ağır montaj görevlerinin barındırdığı tehlikeler göz önüne alındığında, robotların devreye girmesi işçi güvenliğini önemli ölçüde artıracak. Ayrıca, gemi inşa sektöründe küresel bir sorun haline gelen kalifiye işçi açığının giderilmesine de büyük katkı sağlaması bekleniyor.

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4NE1 insansı robot, yalnızca tehlikeli işleri devralmakla kalmıyor, aynı zamanda karmaşık görevlerin üstesinden gelebilmek için bilişsel yeteneklere ve adaptif öğrenme kabiliyetine sahip. Hyundai, robotların gerçek tersane ortamında en verimli şekilde çalışabilmesi için özel test alanları oluşturacak. Bu testler sayesinde, robotların performansları ve entegrasyon süreçleri yakından takip edilecek.

SAĞLAM DONANIM VE AKILLI YAZILIM ŞART

Robotların gemi inşaatının zorlu koşullarına uyum sağlayabilmesi için donanımlarının son derece sağlam olması gerekiyor. Ayrıca, sektördeki katı düzenlemelere de harfiyen uymaları şart. Hyundai, bu engelleri aşmak için üç şirketin uzmanlığını bir araya getirmeyi planlıyor. Hedef; 4NE1'i gemi inşa sanayisi için tamamen uygun hale getirmek. Bu süreç, robotun fiziksel donanımını daha dayanıklı hale getirmeyi ve yüksek hassasiyetli, otonom kaynak işlemlerine olanak tanıyan yapay zeka tabanlı kontrol sistemleri geliştirmeyi kapsıyor.

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Ancak, robotların kullanabileceği özel kaynak ekipmanlarının tasarlanması ve yapay zeka için doğru kaynak rotaları oluşturacak eğitim verilerinin hazırlanması gibi önemli adımlar hala bulunuyor. Ortaklar, 2026 yılı sonuna kadar ilk prototipi tamamlamayı hedefliyor. Bunun ardından saha testleri yapılacak ve ticari kullanıma geçişin 2027'de gerçekleşmesi bekleniyor.

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ROBOTİK REKABET KIZIŞIYOR

Hyundai, gemi inşaatında insansı robotları kullanmayı hedefleyen tek şirket değil. Amerika merkezli robotik şirketi Persona AI da Güney Kore'ye insansı kaynak robotları tedarik etme konusunda iddialı. Persona AI, HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) ve HD Hyundai Robotics ile 8.Mayıs.2025 tarihinde bir mutabakat zaptı imzalayarak, gemi tersanelerinde hassas kaynak görevlerini yerine getirebilecek insansı robotlar geliştirmek için ortak bir program başlattı. Bu, Güney Kore'nin ilk kaynakçı insansı robot projesi olarak kayıtlara geçti ve prototiplerin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, ticari dağıtımın ise 2027'de başlaması hedefleniyor.

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Sektörde artan robot kullanımı, Güney Kore'nin ulusal stratejik teknolojiler alanında robotik ve savunma teknolojilerini yeni ekonomik büyüme motorları olarak belirlemesiyle de örtüşüyor. Hükümet, yapay zeka ve robotik teknolojilerini entegre ederek Kore insansı robot teknolojilerinin rekabet gücünü 2027 yılına kadar küresel çapta en üst seviyeye çıkarmayı planlıyor. Bu gelişmeler, sadece verimliliği artırmakla kalmayacak, aynı zamanda iş güvenliğini de önemli ölçüde yükseltecek "akıllı tersaneler" döneminin başlangıcına işaret ediyor.

Robotlar ve insanlar aynı maratonda ter döktü

Bu rekabet ortamında, HD Hyundai'nin kendi bünyesindeki Boston Dynamics şirketinin Atlas insansı robotunu kullanıp kullanmayacağı merak konusu olmuştu. Ancak görünen o ki, Atlas robotları henüz bu tür ağır sanayi kaynak işleri için yeterince hızlı eğitilebilir veya uyarlanabilir durumda değil. Bu durum, Hyundai'nin Neura Robotics gibi harici şirketlerle iş birliği yapmasının temel nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Robotik teknolojideki bu hızlı ilerlemeler, denizcilik endüstrisinin geleceğini şekillendirirken, insan ve makine arasındaki iş birliğinin yeni boyutlarını da gözler önüne seriyor.