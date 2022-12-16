Kayseri Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İlanımız 16.12.2022 Tarihli ve 32045 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmış Olup; Son Başvuru Tarihi 30.12.2022 Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır.

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