Kayseri’de 150 engelliye akülü araç hediye edildi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kayseri’de 150 engelliye akülü araç hediye edildi

Bugüne kadar engelli vatandaşlara bin 300den fazla akülü araç bağışlayan Ceha Büro Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Şen, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinin Emniyetle Engelsiz Yarınlar” projesi kapsamında kura ile belirlenen 150 engelli vatandaşa daha elektrikli sandalye hediye etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında birçok etkinlik düzenlenirken, özel sektör de sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor. Son olarak ülkemiz ekonomisinin lokomotiflerinden mobilya sektörünün oyuncularından Ceha Büro Mobilyaları, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi’nin ilkini 2017’de yaptığı “Emniyetle Engelsiz Yarınlar” projesine ortak oldu. Bu kapsamda kurayla belirlenen 150 engelli vatandaşa akülü araç hediye ederek yüzlerini güldürdü. Yerli mobilya markasının, engellilere bağışladığı akülü araç sayısı benzer organizasyonlarla birlikte bin 500’e yaklaştı.

Proje doğrultusunda 23 Kasım’da düzenlenen akülü araç dağıtım programında konuşan Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Engelli vatandaşlarımızın kendilerini daha özgür hissetmelerinin yanı sıra, sosyal hayat içindeki varlıklarına katkıda bulunmak için bu yılki projemizde kendilerine 150 akülü araç hediye ediyoruz. Bugüne kadar 714 engelliye elektrikli sandalye armağan ettiğimiz projemizle birlikte engeller kalktıkça, her bir vatandaşımızın yüzünün güleceğine inanıyoruz. Hayırsever iş insanı, Ceha Büro Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Şen başta olmak üzere, projemizi maddi ya da manevi açıdan destekleyen herkese teşekkür ediyoruz.”

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