Kayseri'de 2 kardeşin katil zanlısı yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu şahıslar arasında bekar evinde meydana gelen ve 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

KAYNAK: İHA
Kayseri'de 2 kardeşin katil zanlısı yakalandı

Geçtiğimiz gün Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi Gür Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın son katında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu şahıslar arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma sonucunda Muhammed Alhalaf ile kardeşi Ahmet Alhalaf tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet büro Amirliği ekipleri, kısa sürede katil zanlısı H.E. (21) ile birlikte olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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