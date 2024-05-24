Kayseri’de 3 ayağı kesilmiş halde bulunan kedi öldü

Kayseri’nin Develi ilçesinde bir kişi, 2 gün önce 3 ayağı kesilmiş halde bulduğu sokak kedisinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşanan durum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kedinin tedavisi için olayı Kayseri Hayvanları Koruma Derneği'ne (KAYHAKDER) haber verdi. Alınan kedi, şehir merkezindeki İstanbul Veteriner Kliniği'nde tedavi altına alındı. Fakat kedi, 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Gerçekleştirilen ilk incelemede kedinin ayaklarının bazı şahıs ve şahıslar tarafınca kesilmiş olabileceği veya tarım aletine sıkıştığı ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.