Kayseri’de 3 ayağı kesilmiş halde bulunan kedi öldü

Kaynak: DHA
Kayseri’de 3 ayağı kesilmiş halde bulunan kedi öldü

Kayseri’de bir vatandaş tarafından 3 ayağı kesilmiş halde bulunan sokak kedisi, götürüldüğü veteriner kliniğinde hayatını kaybetti.

Kayseri’nin Develi ilçesinde bir kişi, 2 gün önce 3 ayağı kesilmiş halde bulduğu sokak kedisinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşanan durum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kedinin tedavisi için olayı Kayseri Hayvanları Koruma Derneği'ne (KAYHAKDER) haber verdi. Alınan kedi, şehir merkezindeki İstanbul Veteriner Kliniği'nde tedavi altına alındı. Fakat kedi, 2 gün sonra hayatını kaybetti.

kedi2.jpg

Gerçekleştirilen ilk incelemede kedinin ayaklarının bazı şahıs ve şahıslar tarafınca kesilmiş olabileceği veya tarım aletine sıkıştığı ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Son Haberler
Anadolu parsı ile sırtlan karşı karşıya geldi Yerel Haberler
Anadolu parsı ile sırtlan karşı karşıya geldi
Esra Dermancıoğlu'ndan tuvalet pozu. Çıplaklık tartışmasına yeni boyut kazandırdı Magazin
Esra Dermancıoğlu'ndan tuvalet pozu. Çıplaklık tartışmasına yeni boyut kazandırdı
Çiftçilere bugün 1,2 milyar lira destek ödemesi yatacak Ekonomi
Çiftçilere bugün 1,2 milyar lira destek ödemesi yatacak
Erdoğan: Fakiri daha da fakirleştiren bu sistem derman olamaz Gündem
Erdoğan: Fakiri daha da fakirleştiren bu sistem derman olamaz
Motosikletin ön tekerini kaldırmaya çalıştı iki kişi ölümden döndü Gündem
Motosikletin ön tekerini kaldırmaya çalıştı iki kişi ölümden döndü
Gazeteci Alican Uludağ’a şok soruşturma. Sinan Ateş davasındaki tutuklu avukat şikayetçi oldu Gündem
Gazeteci Alican Uludağ’a şok soruşturma. Sinan Ateş davasındaki tutuklu avukat şikayetçi oldu
Dilovası'nda hacı adayları dualarla uğurlandı Yerel Haberler
Dilovası'nda hacı adayları dualarla uğurlandı