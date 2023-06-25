Kayseri'de 3 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu.

Kayseri'de 3 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

İlçeye bağlı Barbaros Mahallesi Şafak Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında yaşayan S.S.'den (41) 3 gündür haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

aw922621-02.jpg Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de ikametin kapısını açtı. Yerde hareketsiz şekilde yatarken bulunan S.S.’nin sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemede olayın intihar olabileceği değerlendirilirken, S.S.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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