Kayseri’de akaryakıt operasyonu. Kod adı: 'Siyah İnci'

Kayseri'de polis ekipleri tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik 6 ilde düzenlenen ve 'siyah inci' adı verilen İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük akaryakıt operasyonunda yakalanan şahıslardan 3’ü tutuklandı.

Kayseri’de akaryakıt operasyonu. Kod adı: 'Siyah İnci'

İHA’dan alınan habere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri, kentte yaptıkları istihbari çalışmalarda şüpheli şahısların akaryakıt kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar istikametinde şahıslar belirli bir süreyle takibe alındı.

Yapılan tespitler sonucunda 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kayseri merkezli Ankara, Yozgat, Osmaniye, Gaziantep ve Adana'da 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

'Siyah İnci' adı verilen operasyonda 250 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 4 adet tıra el konuldu, 19 şüpheli ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan 15’i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Yakalanan şahıslardan 1’i ev hapsi cezası alırken, 3 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öne Çıkanlar
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Son Haberler
Metrobüs kullananlara kötü haber: Bu duraklar tam 120 gün kapalı olacak Güncel
Metrobüs kullananlara kötü haber: Bu duraklar tam 120 gün kapalı olacak
Torreira'dan Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım Spor
Torreira'dan Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım
Kartlı ödemelerde tarihi artış: Bir ayda tam 625,9 milyar TL Ekonomi
Kartlı ödemelerde tarihi artış: Bir ayda tam 625,9 milyar TL
Erdoğan İsveç'e NATO kapılarını kapattı Siyaset
Erdoğan İsveç'e NATO kapılarını kapattı
Berfu Yenenler'in Threads paylaşımları Eser Yenenler'i kızdırdı Magazin
Berfu Yenenler'in Threads paylaşımları Eser Yenenler'i kızdırdı
Deliksiz uykunun yararları Sağlık
Deliksiz uykunun yararları
Yunan bakandan hadsiz açıklama Dünya
Yunan bakandan hadsiz açıklama