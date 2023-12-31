Kayseri’de devrilen otomobil alev aldı

Kaynak: AA
Kayseri’de devrilen otomobil alev aldı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devrilen otomobilin alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.C'nin kullandığı 38 AY 432 plakalı otomobil, Bekir Yıldız Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırıma çarpması sonrası Filamingo Parkı'na devrildi.

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Kazadan hemen sonra otomobilde yangın çıktı.
Çevre halkının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi sonrası araçta bulunan 2 kişi araçtan çıkartıldı.
Hafif yanıkları bulunan sürücü ve yolcu, Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.


Olay anı ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası ile görüntülendi.
Kamera görüntülerinde, kaldırıma çarparak devrilen araçtan duman çıktığı anlar yer aldı.

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