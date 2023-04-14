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Evinde ruhsatsız tabancalarla yakalandı

Kayseri’de bir eve düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 09:18
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Kayseri’de eve kaçak silah operasyonu

Evinde ruhsatsız tabancalarla yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda R.A isimli şahsın Kocasinan İlçesi Talatpaşa Mahallesindeki ikametinde uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kocasinan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince narkotik ve bomba köpeği ile yapılan arama sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
R.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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