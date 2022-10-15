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Kayseri'de beton mikseri devrildi: Sürücü burnu bile kanamadan kurtarıldı

Kayseri'de beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada güvenlik bariyerinin üzerine devrilen mikserin kupası kağıt gibi ezilirken, sürücü burnu bile kanamadan kurtarıldı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 12:43
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Kayseri'de feci kaza: Sürücü burnu bile kanamadan çıktı

Kayseri'de beton mikseri devrildi: Sürücü burnu bile kanamadan kurtarıldı
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Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Mikserin kupası kağıt gibi ezilirken, burnu bile kanamadan kupadan çıkan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Kayseri-Malatya karayolu üzerinde meydana gelen kazada, A.Y. (42) yönetimindeki 31 AET 349 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada güvenlik bariyerinin üzerine devrilen mikserin kupası kağıt gibi ezilirken, sürücü A.Y. kendi imkanları ile çıktı. Burnu bile kanamayan sürücü, olay yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Devrilen mikser de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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