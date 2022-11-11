İş cinayetinde yaşamını yitiren işçi, işe gelebilmek için borç para almış! 

Kayseri Talas ilçesinde dün meydana gelen olayda inşaat halindeki evin bahçesindeki beton duvar, işçi Hakkı Taflı’nın (28) üzerine devrildi.

Arkadaşlarının ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan Jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Taflı’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İŞE GELMEK İÇİN BORÇ PARA ALMIŞ

Taflı’nın, Yozgat’ın Yenifakılı ilçesine bağlı Bektaşlı Köyü’nde yaşadığı, Kayseri’de bulduğu işe başlamak için yakınlarından borç aldığı, ilk iş gününde ise beton duvarın altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hakkı Taflı’nın cenazesi, Bektaşlı Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.