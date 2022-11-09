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Facebook'ta büyük deprem: Teknoloji devi 11 bin çalışanını işten çıkardı

Meta'dan bugün 11 bin çalışanın işten çıkarıldığı açıklandı. Meta'nın kurucusu Zuckerberg, çalışanlara bir mesajla veda etti. Zuckerberg'in mesajındaki "hatalar yaptım" detayı dikkat çekerken 11 bin çalışanın şirket içindeki iş gücünün yüzde 13'üne denk geldiği belirtildi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 16:58
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Meta'dan bugün 11 bin işçi çıkarıldı. Mark Zuckerberg'in mesajıyla işten çıkarma duyuruldu

Facebook'ta büyük deprem: Teknoloji devi 11 bin çalışanını işten çıkardı
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Instagram ve Facebook dolayısıyla da Meta'nın kurucusu olan Mark Zuckerberg bugün itibarıyla şirketten 11 bin işçi çıkardığını duyurdu. Zuckerberg'in çalışanlara hitap ettiği mesajda “Ekibimizin boyutunu yaklaşık yüzde 13 oranında küçültmeye ve 11.000'den fazla yetenekli çalışanımızı işten çıkarmaya karar verdim. Ayrıca isteğe bağlı harcamaları azaltarak ve işe alımı ilk çeyreğe kadar dondurarak daha yalın ve daha verimli bir şirket olmak için bir dizi ek adım atıyoruz” ifadeleri yer aldı.

"BEKLEDİĞİM GİBİ OLMADI. SORUMLULUĞUNU ALIYORUM"

Zuckerberg, Covid-19 salgınının başlangıcında e-ticaretin hızla büyüyerek gelir artışına neden olduğunu, bu yükselişin salgın sonrasında bile devam edeceğini ön görerek büyük yatırımlar yaptığını ifade etti. Mark Zuckerberg açıklamasında “Ne yazık ki, beklediğim gibi olmadı. Çevrimiçi ticaret yalnızca önceki trendlere dönmekle kalmadı, makroekonomik gerileme, artan rekabet ve reklam sinyali kaybı da gelirimizin beklediğimden çok daha düşük olmasına neden oldu. Bu durumu yanlış anladım ve bunun sorumluluğunu alıyorum” dedi.

MALİYETLER DÜŞÜRÜLDÜ

Şirketin ofis binaları gibi gayrimenkul sayısının azaltıldığını, bütçelerin küçüldüğünü, maliyetlerin düşürüldüğünü, kaynakların az sayıdaki öncelikli alanlara kaydırıldığını ancak tüm bunların yeterli olmadığını ifade eden Zuckerberg, işten çıkarılma duyurusunun e-maille yapılacağını ifade etti.

(Kaynak: DHA)

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Adem Havvaoğlu
9.11.2022 17:13
11.000 yalnızca bir sayı hepsi insan işin başka gerçeği bu firmalarda çalışmak için adeta ruhunu satmayı bile göze alanlara ibret olsun. Bunlar sürüler halinde alır sürüler halinde satarlar çünkü  
 
Yok Canim
9.11.2022 17:02
Ego'su ancak borsadaki servetinin buyuklugu ile olculebilen tipler her dem yapar bu isleri. Filler dovusurken karincalara ne oldugunu hepimiz biliriz.  
 
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