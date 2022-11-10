AKP’li belediyede çalışanlardan skandal iddialar: İşçiler 9 aydır maaş alamadığı için gelen müfettişlere 1 kilo bal ve ceviz. Belediye Başkanının Yeğeni müdürden tehditler

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

AKP’li Bitlis Adilcevaz Belediyesi’nde işçilerin 9 aydır maaşlarını alamadığı iddia edildi.

2 yıl önce KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçirilen 85 işçinin maaşlarının yatırılmadığı belirtilirken işçiler belediye başkanının 20 kişilik ekibiyle İzmir ve İstanbul’da düzenlenen Bitlis Tanıtım Günlerine katılmasına tepki gösterdi.

“MAAŞINIZIN YARISIYLA İDARE EDİN DİYORLAR”

85 işçi arasında yer alan bir çalışan, “Bize 8-9 aydır maaş vermiyorlar. Ama kendileri Bitlis Tanıtım Günleri’ne geziyor. 2 3 ayda bir avans adı altında 4000 5000 TL para yatırıyorlar, bununla geçin diyorlar. 4 çocuğum var 2’sini okuldan almayı düşünüyorum. Elektrik borcum nedeniyle kaçak elektrik kullanmak zorunda kalıyorum. Bu yeni bir olayda değil 7 yıldan beri düzenli maaş alamıyoruz. Bu 85 işçi içinde 15’inin elektriği yok. 20’si ise icralık” dedi.

YEĞENİNİ MÜDÜR OLARAK ATADI

Daha önce belediye çalışanlarının şikayetleri sonrası belediye başkanının çalışanları tehdit ettiğini de belirten çalışan, “Belediye başkanı Necati Gürsoy, ablasının oğlu öz yeğeni Fatih Çokyaman’ı bizim başımıza personel müdürü olarak atadı. Bu maaş durumuna itiraz ettiğimiz zaman bizi ailecek toplanıp tehdit ediyorlar” dedi.

MÜFETTİŞLERE 1 KİLO BAL VE CEVİZ

Resmi kurumlara da gerekli başvuruları yaptıklarını ifade eden çalışan, “CİMER’e dilekçe yazdık. Valiliğe şikayette bulunduk. AKP il yönetimine gittik, ama kimse bizim sorunumuzla ilgilenmedi. Denetlemeye gelen müfettişlere ise 1 kilo ceviz, 1 kilo bal verip biz sorunu çözeceğiz diyorlar ve geri gönderiyorlar. AKP’li belediye olduğu için sesimizi hiçbir yere duyuramıyoruz” dedi.