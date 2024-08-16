Kayseri'de korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kayseri'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kayseri'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyere saplandığı feci kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti, aynı aileden 1'i ağır 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara 25. Kilometresi Beydeğirmeni mevkiinde meydana gelen kazada; Edip K. idaresindeki 77 BF 425 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak güvenlik bariyerine çarptı. Güvenli bariyerinin araca saplandığı kazada sürücü ile Üzeyir K., Soner K., Sultan K., Miraç K. (8) ve Fatma Nur K. (5) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.
Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yapılan ilk müdahalede sürücü Edip K. ile oğlu Miraç K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Sultan K. ile birlikte 3 yaralı da ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda ve araçta inceleme yaptı.

Baba ve oğlunun cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, ailenin Yalova'dan Muş'a gittiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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