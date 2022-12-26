Kayseri'de Suriyelilerin kılıçlı kavgası. Nereden aldıkları ortaya çıktı

Kayseri'nin en merkezi yerlerinden Barış Manço Aile ve Çocuk Parkı'nda Suriyeli iki grup arasında henüz belirlenmeyen nedenle kavga çıktı.

KILIÇ VE BIÇAK

Taraflar birbirine kılıç ve bıçakla saldırdı. Çok sayıda kişinin karıştığı kavga kılıçlı kişinin kaçmasıyla son buldu.

Kavgada yaralanan ise olmadı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga anı ise Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Paylaşım ise şu şekilde:

KILIÇLARI NEREDEN ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan İstanbul, Başakşehir'de, 21 Şubat’ta bekçilerin durdurduğu kişinin üzerinden kemer görünümlü kılıfın içinden 60 santimetrelik kılıç çıkmıştı. Tartışma yaratan kemer görünümlü kılıçların nerede üretildiği merak konusuydu.

Odatv, “Payitaht Abdülhamid” adlı diziye kılıç yapan “Kılıç Evi” adlı şirkete ulaştı. Yetkili, kemer görünümlü kılıçların Çin’de üretildiğini belirtti. Bu kılıçların satışının yasak olduğunu ve kendilerinin üretmediğini ifade eden yetkili, “İnternette, sosyal medyada bu kılıçlar yasadışı yollarla satılıyor” açıklamasında bulundu.

Yaklaşık dört yıl önce ise Bursa’da Suriye uyruklu 3 kişi, kemer görünümlü kılıçla, Suriye uyruklu H.S.’yi gasp etmişti. Odatv, Bursa’da üretim yapan Yavuz Bıçakçılık’ın yetkilisi ise kemer kılıç üretmediklerini söyledi. Kemer kılıçların Çin’de üretildiğini ifade eden yetkili İstanbul, Eminönü’nde bu kılıçların satıldığını öne sürdü.