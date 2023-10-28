Kayseri'de tek kazanda pişirilen 1 ton mantı vatandaşlara dağıtıldı

Kayseri'de, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki gastronomi günlerini, 2'nci gününde, yüzlerce kişi ziyaret etti. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, bir kazanda pişirilen 1 ton mantı vatandaşlara ikram edildi. Dünya rekoru kırdıklarını belirten Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Burada gastronomi günlerini tanıtalım diye bir etkinlik yapıyoruz. Bu etkinlikte de Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar odası olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır bir harekette bulunmak istedik. Ne yapalım diye düşünürken, '1 ton mantıyı 1 kazanda pişirelim' dedik. 1 ton mantıyı kazanda pişirerek dünya rekoru kırdık. Buna da Kayseri halkımızın teveccühü var. İnsanlarımıza ikram ediyoruz. Kayserimize hayırlı olsun. Bu iş aşçılarımız için çocuk oyuncağıdır. İnşallah bundan sonraki günlerde de Kayserimizin lezzetlerini tanıtabilmek için devam edeceğiz. Bundan sonraki hareketlerimizde şeflerimizle el ele vererek Guinness Dünya Rekorlarına girecek projeler geliştireceğiz" dedi.