Otomobil ile moped çarpıştı:1 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile mopedin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Fevziçakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında; 38 MA 4103 plakalı otomobil ile plakası olmayan moped çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle moped yan yatarken, mopedde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan şahsı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada hasar gören otomobil ve moped incelemelerin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Kaynak: İHA)