Kayseri'de uyuşturucu operasyonu. 10 gözaltı

Kaynak: DHA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu. 10 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 8'i hükümlü 10 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aralarında 'uyuşturucu ticareti yapma ve bulundurma' suçlarından haklarında 14 yıl 9 ay 22 gün ile 10 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 kaçak ile 2 kişi daha yakalandı. Hükümlü kaçaklar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken 2 şüpheli kişi ise karakola götürüldü.

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