Devlet desteğiyle ormancılık makineleri ihracatı

Giresun'da devlet desteğiyle ormancılık makineleri geliştiren firma, ürünlerini 4 ülkeye ihraç ediyor.

Giresun’un bulanacak ilçesinde 1980 yılında kurulan aile şirketi yaklaşık 3 yıldır Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyette bulunuyor.

Tomruk çekme, yükleme, ağaç tırmanma ve budama robotu ile toprak eleme makinesi geliştiren firma, kendi kaynaklarıyla 3 ürün daha çıkardı.

Patentini aldığı ürünleri Fransa, İsviçre, Almanya ve Ukrayna'ya ihraç eden firma, bu yıl 10 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyor.

Firma ayrıca, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) hibe desteğiyle fabrikanın çatısına kurduğu güneş enerjisi sistemiyle kendi elektriğini üreterek karbon ayak izi salımını da düşürerek firmasına pozitiflik katıyor.

Zere Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Zere, dış pazardan gelen ihracat odaklı talepleri karşılamak amacıyla ormancılık alanında tamamı patentli ürünler ürettiklerini dile getirdi.

Zere, ormancılık faaliyetlerinin yapıldığı Avusturya, Slovenya, Rusya ve Polonya gibi ülkelere ürün satmaya çalışarak ihracat pazarını büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

"TOMRUK YÜKLEME VİNCİYLE AVRUPA PAZARINDA REKABETÇİ OLDUK"

KOSGEB'in, istihdam kadrosundan bulundurulması gereken makineye kadar destek sağladığını belirten Zere, "Öz sermayemizin tamamı yerine yüzde 70'i kadar bir hibe desteği var. Devletimiz dünyaya ihraç edilebilecek ürünlerin ortaya çıkarılmasında bize ciddi destekler sağlıyor." İfadelerini kullandı.

Zere, tomruk yükleme vinci yaptıklarını söyleyerek "3 yıldır bu vincimiz piyasada çalışıyor, bu ürünle de Avrupa pazarında rekabetçi olduk, İsveç sacından yaptık." dedi.

Ağaç tırmanma ve budama robotunun AR-GE çalışmalarını da bitirdiklerini söyleyen Zere, bazı yazılım ve teknik verilerle ilgili testlerinin devam ettiğini belirtti.