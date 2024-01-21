Meslek liseliler geçen yıl 1 milyon 250 bin ciro elde etti

Kaynak: İHA
Meslek liseliler geçen yıl 1 milyon 250 bin ciro elde etti
Karabük’te fabrika gibi çalışarak üretim kapasitelerini artıran mesleki ve teknik liseler geçen yıl 1 milyon 250 bin lira ciro kazanç sağladılar.

Karabük’teki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri koordineli bir şekilde çalışarak okullarına kar ettirdi.

Teorik eğitimlerine devam ederken okulların atölyelerinde sıra, masa, ofis mobilyası, basketbol potası, tenis masası, kütüphane dolabı üreten, okullara elektrik tesisatı ve güvenlik kamerası kurulumu yapan, boya badana ve her türlü inşaat işlerini yürüten öğrenciler, mesleki tecrübe kazanmış oluyor.

Diğer yandan bir diğer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan fırınla, öğrenciler günlük 5 bin ekmek üretimi yaparak döner sermayeye katkı sağlamaya devam ediyor.

2022 senesinde yürütülen çalışmalarla 1 milyon lira ciro elde eden meslek liselerinin geçen yılki cirosu 1 milyon 250 bin liraya yükseldi.

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