ABD'den Venezuela'ya yaptırım kararı

Venezuela Petrol Bakanı Pedro Tellechea, Venezuela'nın ABD yaptırımlarının yeniden uygulanması dahil her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtti.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, Venezuela Yüksek Mahkemesinin (TSJ), muhalefetin Devlet Başkanı adayı Maria Corina Machado hakkında 15 yıl siyasi yasak cezasını onaması sonrasında ABD'nin yeni yaptırım tehdidine cevap vermişti.
Rodriguez, ülkelerine yönelik alacakları tek taraflı kararları yakından takip edeceklerini söyleyerek, tüm yaptırımların kaldırılmasını istediklerini söyledi.
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