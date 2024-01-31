ABD'den Venezuela'ya yaptırım kararı

Kaynak: Bloomberght
ABD'den Venezuela'ya yaptırım kararı
ABD Dışişleri Bakanlığı, muhalefet adaylarının yasaklanması sonrası ABD’nin Venezuela’nın altın, petrol ve doğalgaz sektörüne yönelik yaptırımlarını yeniden uygulayacağını bildirdi.

Venezuela Petrol Bakanı Pedro Tellechea, Venezuela'nın ABD yaptırımlarının yeniden uygulanması dahil her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtti.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, Venezuela Yüksek Mahkemesinin (TSJ), muhalefetin Devlet Başkanı adayı Maria Corina Machado hakkında 15 yıl siyasi yasak cezasını onaması sonrasında ABD'nin yeni yaptırım tehdidine cevap vermişti.

Rodriguez, ülkelerine yönelik alacakları tek taraflı kararları yakından takip edeceklerini söyleyerek, tüm yaptırımların kaldırılmasını istediklerini söyledi.

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