Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan flaş açıklamalar: Bu işi bırakalım

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Fenerbahçe'ye 4-3 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Çamlı, şunları söyledi:

"Arkadaşlar sakin olalım, sakin olalım, sakin olalım. Futbol sahalarını kaos ortamına çevirmek istiyorsak bu işi bırakalım. Hakem hata da yapabilir. Hiçbiri bizim düşmanımız değil. Bunlar bizim Türk çocukları. Bunları hatalarıyla da güzellikleriyle de kabul edeceğiz. Bu ligi, kendi çocuklarımızla oynayacağız.

Biz sahada kardeşlik ve dostluk istiyoruz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Biz de kazanabilirdik. Hiç fark etmiyor. Bugün sahadaki mücadele nedeniyle sporcularımı yürekten kutluyorum, canları sağ olsun.

Kulüp başkanları olarak bizler de kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Sahadaki futbolcu kardeşlerimiz de hakeme yardımcı olmak zorunda. Yurt dışından hakem getirelim de yabancılara maç mı yönettirelim? Yakışır mı Türk insanına? Hakemler de kendilerine bakacaklar ve performanslarını artıracaklar. Hakemler hata yaptı diye kötü insan mı ilan edelim, asla etmeyeceğiz. Bugün ortaya konan futbolu ve hakemleri tebrik ediyorum."