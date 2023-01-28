Kayserispor'da Mensah şoku

Kayserispor, İstanbulspor maçının son antrenmanını bugün yaptı. Ancak antrenmanda Kayserispor'u yıkan bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılı takımın yıldız ismi Bernard Mensah, idmanda sakatlandı.

Yapılan kontrolde sakatlığının ciddi olduğu ortaya çıkan Mensah'ın en az 2 hafta takımdan ayrı kalacağı ortaya çıktı.