Kayserispor'dan ligden çekilme açıklaması

Çamlı, lige müdahale edildiğini iddia ederek ligden çıkmaya kadar gidebileceklerini açıkladı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, "Lige ayar çekiliyorsa biz ligden ayrılalım" ifadelerini kullandı.

Sivasspor’a sahsında 3-1 mağlup oldukları maçtan sonra stadyumdan çıkarken açıklama yapan Çamlı, gündem yaratan sözler söyledi

Çamlı, sezon başından itibaren Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ve hakemlere "Bunlar da bizim insanımız yanlış yapabilir" diye anlayışlı yaklaştıklarını belirtti.

TFF’ye yaptıkları işlerde özenli olmaları çağrısında bulunan Çamlı, şöyle devam etti:

Sakin atın tekmesi çok pek olur. Bu sakinliğimizin sonucunda inşallah biz centilmenliğimizi ve ortaya koyduğumuz o adam gibi duruşu kaybetmeyiz.

Herkes dikkatli olsun. Lige müdahale edildiğini düşünüyorsak biz ligden ayrılalım. Müdahale eden kimse o bu yarışa devam etsin. Yazık ediliyor. Uygun değil.

Kayserispor’un geçen hafta Konya’da oynadığı maçta çalınan penaltılar, akıllara durgunluk veriyor. Eğer bugün şu anki pozisyona birisi penaltı diyorsa da çıkıp özür dileyeceğim.

Bir maç nasıl bu kadar kışkırtılır? Nasıl bu kadar rezil edilir? Bugün bunun bir örneğini yaşadık.