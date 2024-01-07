Fenerbahçe maçında elektrikler kesildi. Taraftarlar hep bir ağızdan o marşı söyledi

Sultanlar Ligi’nin ikinci devresinin ilk haftasında Aydın Mimar Sinan Spor Salonu’nda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe Opet bugün saat 15.00’te karşı karşıya geldi.

Mücadele sırasında salonun elektrikleri kesildi.

Elektrik sorununun giderilememesi üzerine takımlar, maçı yarı karanlıkta sürdürmeyi kabul etti.

Ancak maç devam ederken salondaki ışıklar tamamen söndü ve salon karanlığa bürüdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı olan Mimar Sinan Spor Salonu’nda taraftarlar tepkilerini, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları ve İzmir Marşı ile gösterdi.

Daha sonra devam eden karşılaşma Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğüyle bitti.