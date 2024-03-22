Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması

Dünya futbolunun patronu FIFA; Kayserispor'a süresiz transfer yasağı getirmişti.

Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Ali Çamlı, konuya açıklık getirdi.

Göreve geldikleri günden bu yana Kayserispor'un çok ciddi badirelerden geçtiğini belirten Çamlı, "Kayserispor yakın zamanda bu tarz konularla uğraştığı için taraftarımız artık en küçük haberde bile tedirgin oluyor. Bu yüzden haber yaparken başka anlamlar çıkaracak cümleler kurulmaması gerekiyor." diye konuştu.

"Süresiz" transfer yasağı konusunun kamuoyunca yanlış yorumlandığını aktaran Çamlı, şunları kaydetti: "FIFA'nın kararında transfer yasağı falan söz konusu değil. Bizim muhatap olduğumuz konu bir menajerlik şirketinin CAS'ta görülen bir davadan dolayı talep ettiği 14 bin Euro'luk ödeme. Süresiz transfer yasağı ibaresinden taraftarımız, Kayserispor'un bundan sonra transfer tahtasının sürekli kapalı olacağını anlıyor, bu konu böyle değil. Süresiz transfer yasağı demek yasağa söz konusu ödemenin yapıldığı anda yasağın kalkması demek. Hukuki süreç bu şekilde. Asıl sıkıntılı süreç süreli yasaklardır. Süreli yasaklar, yasağın belirtildiği dönemde ödeme yapsanız bile transfer yapamayacağınız anlamına gelir."

Çamlı, ayrıca FIFA tarafından söz konusu 14 bin Euro'nun ödemesine ilişkin kulübe şu ana kadar herhangi bir tebliğ yapılmadığını da sözlerine ekledi.