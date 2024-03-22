Dursun Özbek'ten Erden Timur eleştirilerine sert yanıt. Ortam bir anda buz kesti

Kaynak: Haber Merkezi
Dursun Özbek'ten Erden Timur eleştirilerine sert yanıt. Ortam bir anda buz kesti
Galatasaray Divan Kurulu'nda Erden Timur'a yapılan eleştirilere Dursun Özbek'ten cevap gecikmedi.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın Mart ayı Divan Kurulu geçtiğimiz günlerde RAMS Park’ta gerçekleşti.

Toplantıda söz alan Divan Kurulu Üyesi Taner Taşkın Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur’u bombardımana tuttu.

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"ÇOK DİKKAT ETMELİSİNİZ"

Erden Timur’u kastederek Yönetim Kurulu’nda dengeleri bozduğunu söyleyen Taşkın açıklamasında, "Şampiyonluk şampiyonluk şampiyonluk, evet doğru ama 14 sene Galatasaray şampiyon olmadı ne değişti? Galatasaray buralara geldi. Yönetim Kurulu yapısında dengelerin sağlanması hususunda ciddi sıkıntılar olduğuna inanıyorum. Şu oyuncuyu aldık falan ama bizim bütçemiz nedir? Ülkenin şartları, dünyanın şartları. Sayın başkan bize başkan falan aratmayın önümüzdeki dönem devam etmelisiniz. İnanmadığım halde sizi ibra edeceğim. Başkan seçilmeniz için elimden geleni yapacağım. Yönetim Kurulu'na bundan sonra alacağınız arkadaşlara çok dikkat etmelisiniz" dedi.

"SEÇİLMİŞ BİR İNSAN DEĞİL"

Erden Timur’un verdiğini söylediği paraların nerede olduğunu soran Taşkın sözlerini, "Bu arkadaş (Erden Timur) "ben 35 milyon dolar verdim" diyor. Ben hesaplarda öyle bir şey görmüyorum. Bu para nereye verildi? Bu adam stadı kiraladı. Ne yaptı kiralayınca? Bunlar her yerde konuşuluyor. Sosyal medyada, gazetelerde, özel tutulmuş adamların yaptıkları programları dikkatle izleyin. Arkadaş burada olmayabilir ama arkadaş zaten atanmış bir insan, seçilmiş bir insan değil!" diyerek tamamladı.

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"AYIP YA"

Taner Taşkın’ın bu açıklamaları sonrası söz alan Başkan Dursun Özbek Erden Timur’a dair yaptığını konuşmada, "Ayıp! Kullandığın ifadelere dikkat et. Cenazesi var. Biraz saygılı olalım ya! Adam diye hitap ediyorsunuz. Hem kullandığımız ifadelere dikkat edelim hem de bugünün nezaketine biraz saygı gösterelim." ifadelerini kullandı.

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