Trabzonspor Fenerbahçe kavgasında son perde. Grafiti savaşları başladı

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sarı-lacivertlilerin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelede son düdüğün çalmasının ardından büyük bir sevinç yaşayan Fenerbahçeli oyuncular Trabzonlu taraftarların sahaya girmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Bir anda sahaya hücum eden taraftarların bazıları kolluk güçleri tarafından bazıları ise Fenerbahçeli futbolcular tarafından etkisiz hale getirildi.

Yaşanan olaylarından hemen sonraki gün harekete geçen bazı Fenerbahçeli taraftarlar sahaya ilk giren maskeli saldırgan Hasan Ç.’yi durduran Osayi Samuel’in grafitisini Kadıköy’de bir sokağa çizdi.

Osayi’nin bu grafitisi sarı-lacivertli taraftarlar tarafından sosyal medyada büyük ilgi görürken Trabzonsporlu taraftarlardan yanıt gecikmedi.

Derbideki olayların fitilini ateşlediği gerekçesiyle mahkeme tarafından tutuklanan Hasan Ç.’nin grafitisini hazırlayan bordo-mavili taraftarlar hazırladıkları çizimi Trabzon Adalet Sarayı’nın önüne getirdi.