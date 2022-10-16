Kayseri'de çileden çıktı: Yedek kalan Kerem Aktürkoğlu'nu zor tuttular

Kayseri'de oynanan Kayserispor-Galatasaray maçının devre arasında yedek kulübesindeki Kerem Aktürkoğlu'nun çileden çıktığı öğrenildi.
Tartışmanın fitilini Kayserispor'un attığı ilk golün ardından Kayseri'deki saha görevlisinin saha kenarında ısınan Galatasaraylı futbolcuların su şişesine tekme atması ateşledi.
Bunu gören Kerem, devre arasında görevlinin üzerine yürüdü. Sert bir tartışma yaşanırken, Kerem Aktürkoğlu'nu iki takımın teknik heyetinden araya girenler güçlükle sakinleştirebildi.
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