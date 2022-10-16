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Kayseri'de çileden çıktı: Yedek kalan Kerem Aktürkoğlu'nu zor tuttular

Kayserispor-Galatasaray maçının devre arasında Kerem Aktürkoğlu ile saha görevlileri arasında tartışma çıktı. Kerem Aktürkoğlu zor sakinleştirildi

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 10:31
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Kayserispor-Galatasaray maçının devre arasında neler olmuş neler

Kayseri'de çileden çıktı: Yedek kalan Kerem Aktürkoğlu'nu zor tuttular
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Kayseri'de oynanan Kayserispor-Galatasaray maçının devre arasında yedek kulübesindeki Kerem Aktürkoğlu'nun çileden çıktığı öğrenildi.

Tartışmanın fitilini Kayserispor'un attığı ilk golün ardından Kayseri'deki saha görevlisinin saha kenarında ısınan Galatasaraylı futbolcuların su şişesine tekme atması ateşledi.

Bunu gören Kerem, devre arasında görevlinin üzerine yürüdü. Sert bir tartışma yaşanırken, Kerem Aktürkoğlu'nu iki takımın teknik heyetinden araya girenler güçlükle sakinleştirebildi.

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