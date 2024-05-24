Serdar Toraktepe sırrını açıkladı

İkinci kez geçici olarak geldiği Beşiktaş'ta Trabzonspor'u mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu.

İşte Serdar Topraktepe'nin açıklamaları:

"NE İSTEDİYSEK YAPTILAR"

"Kupa tek maç, tek maçlar zor oluyor. Futbolcularımla gurur duydum. Ne istediysek maç içerisinde yaptılar. Mağlup duruma düşmemize rağmen istediğimiz her şeyi yaptılar. Bütün istediklerimizi oyuncularımızdan aldık. Maçı kazanmayı bildik. Bütün futbolcularımı tebrik ediyorum, hepsini kutluyorum"

"BEŞİKTAŞ'IN HER BÖLÜMÜNDE ÇALIŞTI"

"Ben Beşiktaş'ın her bölümünde çalıştım. Biz Beşiktaş'ın her zaman içindeyiz. Futbolcuyken de kupalar aldık, bunu bana yaşatan Rabbime şükürler olsun. Ben her zaman Beşiktaş'ın içinde olmak için elimden geleni yapacağım"

"TARAFTARIMIZ HER ZAMAN MUHTEŞEM"

"Taraftarımız her zaman muhteşem. Hatay maçında bile bütün tribünler doluydu. Son dakikaya kadar bizi desteklediler. Hepsine can-ı gönülden teşekkür ediyorum"