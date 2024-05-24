Serdar Toraktepe sırrını açıkladı

Selahattin Ekrekli
Serdar Toraktepe sırrını açıkladı

Serdar Topraktepe nasıl kazandıklarını anlattı.

İkinci kez geçici olarak geldiği Beşiktaş'ta Trabzonspor'u mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu.

İşte Serdar Topraktepe'nin açıklamaları:

"NE İSTEDİYSEK YAPTILAR"

"Kupa tek maç, tek maçlar zor oluyor. Futbolcularımla gurur duydum. Ne istediysek maç içerisinde yaptılar. Mağlup duruma düşmemize rağmen istediğimiz her şeyi yaptılar. Bütün istediklerimizi oyuncularımızdan aldık. Maçı kazanmayı bildik. Bütün futbolcularımı tebrik ediyorum, hepsini kutluyorum"

"BEŞİKTAŞ'IN HER BÖLÜMÜNDE ÇALIŞTI"

"Ben Beşiktaş'ın her bölümünde çalıştım. Biz Beşiktaş'ın her zaman içindeyiz. Futbolcuyken de kupalar aldık, bunu bana yaşatan Rabbime şükürler olsun. Ben her zaman Beşiktaş'ın içinde olmak için elimden geleni yapacağım"

"TARAFTARIMIZ HER ZAMAN MUHTEŞEM"

"Taraftarımız her zaman muhteşem. Hatay maçında bile bütün tribünler doluydu. Son dakikaya kadar bizi desteklediler. Hepsine can-ı gönülden teşekkür ediyorum"

İlgili Haberler
Hasan Arat kupayı aldı. Federasyonun yaptıklarını açıkladı
Hasan Arat kupayı aldı. Federasyonun yaptıklarını açıkladı
Abdullah Avcı hatalarını tek tek sıraladı
Mehmet Büyükekşi açıkladı. Ali Koç şaştı kaldı
Son Haberler
Eski sevgilisinin iş yerine ateş açtı: 2 yaralı Yaşam
Eski sevgilisinin iş yerine ateş açtı: 2 yaralı
Mezuniyet töreninde ‘balon’ faciası: 8 öğrenci yaralandı Yaşam
Mezuniyet töreninde ‘balon’ faciası: 8 öğrenci yaralandı
Otoyolda seyir halindeki TIR’a, arkasından gelen TIR çarptı: 1 ölü Yaşam
Otoyolda seyir halindeki TIR’a, arkasından gelen TIR çarptı: 1 ölü
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi kaçakçılarını ihbar edene ikramiye Ekonomi
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi kaçakçılarını ihbar edene ikramiye
Türkiye haritası şeklindeki şimşek gündem oldu Video
Türkiye haritası şeklindeki şimşek gündem oldu
Hasan Arat kupayı aldı. Federasyonun yaptıklarını açıkladı Spor
Hasan Arat kupayı aldı. Federasyonun yaptıklarını açıkladı