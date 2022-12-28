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Alanyaspor Kayseri'nin ensesinde! 3-1 kazandı

Alanyaspor, evinde Kayserispor'u yıktı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 19:07
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Kayserispor'u 3-1 yenen Alanyaspor rakibine bir adım daha yaklaştı

Alanyaspor Kayseri'nin ensesinde! 3-1 kazandı
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi Alanyaspor, 3-1'lik skorla kazandı.
Alanyaspor, 21. dakikada Ahmed Hassan ve 36. dakikada Yusuf Özdemir'in attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.
Kayserispor'da ikinci yarıda oyuna dahil olan Ali Karimi, 60. dakikada durumu 2-1'e getirdi. Alanyaspor, 70. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Wilson Eduardo, kaleci Bilal'i geçemedi.

Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı vuruşu esnasında Bilal'in çizgiyi ihlal ettiği belirtildi. Tekrarlanan penaltıda topun başına geçen Efecan Karaca, 72. dakikada durumu Alanyaspor lehine 3-1'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Alanyaspor 21 puana yükseldi. Kayserispor 23 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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