Kaz otu boğaz ağrılarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan boğaz ağrılarına iyi gelen kaz otu dikkatlerden kaçmadı.

kaz otu; Bademcik ve boğaz ağrılarını giderir.

BOĞAZ AĞRISI NEDİR?

Boğaz ağrısı, farenjit, grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonların boğaz bölgesinde oluşturduğu tahrişin bir sonucu olarak kaşıntı, kuruluk, yutkunma ve konuşurken hissedilen ağrıyı ifade eder.

BOĞAZ AĞRISI NEDEN OLUR?

-Bakteriyel enfeksiyonlar

-Alerjiler

-Havadaki kuruluk

-Tahriş ediciler

-Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD)

-HIV enfeksiyonu

-Tümörler

-Yaralanma

-Bakteriyel enfeksiyonlar

KAZ OTU NEYE İYİ GELİYOR?

Kaz otunun özellikle kavurması çok sık yapılır. Kavrularak yapılıp tüketilmesinin yanında haşlama olarak da kullanılır.

Ispanak ve maydanoza benzer yapısıyla yemek ve salatalara eklenmesi de mümkündür. Bunların yanı sıra kazayağı otunu çay olarak tüketmeniz de mümkündür.