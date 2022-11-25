Ceyhun Fersoy'dan duygulandıran paylaşım. Kazada 3 arkadaşını kaybetmişti

Amasya’da gerçekleşen feci kazada tiyatrocular Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy'un da bulunduğu minibüs kaza yapmış ve Tolga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Minibüste yaralılar arasında bulunan oyuncu Sergen Deveci, uçak ambulansla getirildiği İstanbul'da ameliyat edilmişti.

Deveci’nin tedavisi sürerken aynı kazada yaralanan Ceyhun Fersoy ise hastaneden taburcu oldu.

Oyuncuların Amasya’da geçirdiği kazada yaralanan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy’un sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Kazada ekip arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ceyhun Fersoy, evinde çekilen bir fotoğrafı duygusal notla paylaştı.

Ceyhun Fersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Nerden başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum… Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum, açıyorum gerçek olmadığını düşünüyorum…Sanki filmin içinde bir sahneyi oynamış gibiydik, haykırmak isyan etmek istemiyorum, çünkü 3 değerli arkadaşımız bunu istemezdi…

Çok değerli yol arkadaşlarımı kaybetmenin üzüntüsünü tarif edemem, Allah düşmanımın başına vermesin… Şimdi ayağa kalkma zamanı…Güçlenip daha iyi olmalıyız, olacağız… Sizlerin sevgisi ve dualarıyla ayaktayız, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum…

Arayan, mesaj atan herkese sevgiler… Hepinize tek tek teşekkür ediyorum ve sarılıyorum, iyi ki varsınız. 3 değerli dostlarımız için bu bayrağı devralıp yolumuza devam edeceğiz… Onlara ihanet etmeyeceğiz…"

