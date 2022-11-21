21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner’den kaza açıklaması! Sesi titreyerek anlattı

Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner’den kaza açıklaması! Sesi titreyerek anlattı

Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy gibi ünlü isimlerin de bulunduğu minibüsün bir tıra arkadan çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kazadan sağ kurtulan eşi Ceyhun Fersoy'un yanına koşan Begüm Öner son durumu anlattı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 14:47
Takip Et

Sesi titreyerek anlattı! Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner’den kaza açıklaması

Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner’den kaza açıklaması! Sesi titreyerek anlattı
+
Aa
-

"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, tıra arkadan çarparak kaza yaptı. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"MELİS VE CEYHUN İYİ SERGEN DE İYİ OLACAK"

Kaza sonrası açıklama yapan Ceyhun Fersoy'un kendisi gibi oyuncu olan eşi Begüm Ören, Instagram hesabından arkadaşlarının sağlık durumuna dair açıklamada bulundu. 

Öner, "Arayan soran herkese çok teşekkürler. Merak ediyorsunuz biliyoruz. Ceyhun iyi, Melis iyi, Sergen de iyi olacak. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız var maalesef. Diğer yaralılarımız da iyiye gidiyor. Olabildiğince az hasarla atlatmaya çalışacağız. İnşallah iyi olacağız" dedi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
2
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
3
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
4
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
5
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
6
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
7
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
﻿Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
﻿Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
﻿Kanserli midesinin yarasından fazlasını alıp ince bağırsak ilave ettiler
﻿Kanserli midesinin yarasından fazlasını alıp ince bağırsak ilave ettiler
﻿Kanserli midesinin yarasından fazlasını alıp ince bağırsak ilave ettiler
﻿Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme!
﻿Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme!
﻿Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme!
﻿Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
﻿Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
﻿Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.