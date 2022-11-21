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Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs tıra çarptı

Amasya’da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün tıra çarptığı kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 02:39
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Amasya’da minibüs kazası yaşandı. Tiyatrocuları taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı

Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs tıra çarptı
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“Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya-Çorum kara yolu üzerinde tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

SEKSENLER DİZİSİ OYUNCUSU CEYHUN FERSOY DA YARALILAR ARASINDA...

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan incelemenin ardından minibüsten çıkartılan cenazeler cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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