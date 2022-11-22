Oyuncu Ceyhun Fersoy taburcu edildi. Minibüs kazasında üç arkadaşı hayatını kaybetmişti

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir tıra arkadan çarpan tiyatro ekibini taşıyan minibüste yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy, tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Korkunç kazayı yaralı atlatan oyuncu Ceyhun Fersoy, taburcu oldu. TIR'a arkadan çarpan tiyatro ekibini taşıyan minibüste yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy, Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesi'nde tamamlanan tedavisi sonrası, akşam saatlerinde taburcu edildi.
UÇAKLA İSTANBUL'A GİTTİ
Fersoy, kentten ayrılarak uçakla İstanbul'a gitti. Kazadan yaralı kurtulan, Burak Gülçebi'nin aynı hastane servisinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.