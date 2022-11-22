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  • Oyuncu Ceyhun Fersoy taburcu edildi. Minibüs kazasında üç arkadaşı hayatını kaybetmişti

Oyuncu Ceyhun Fersoy taburcu edildi. Minibüs kazasında üç arkadaşı hayatını kaybetmişti

Üç tiyatrocuya mezar olan minibüs kazasında yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy, taburcu edildi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 22:48
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Oyun dönüşü tıra çarpan minibüste bulunan Ceyhun Fersoy taburcu edildi

Oyuncu Ceyhun Fersoy taburcu edildi. Minibüs kazasında üç arkadaşı hayatını kaybetmişti
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir tıra arkadan çarpan tiyatro ekibini taşıyan minibüste yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy, tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Korkunç kazayı yaralı atlatan oyuncu Ceyhun Fersoy, taburcu oldu. TIR'a arkadan çarpan tiyatro ekibini taşıyan minibüste yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy, Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesi'nde tamamlanan tedavisi sonrası, akşam saatlerinde taburcu edildi.

UÇAKLA İSTANBUL'A GİTTİ

Fersoy, kentten ayrılarak uçakla İstanbul'a gitti. Kazadan yaralı kurtulan, Burak Gülçebi'nin aynı hastane servisinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.  (DHA)

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