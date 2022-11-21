Amasya’da aralarında Tolga Güleryüz’ün de olduğu kazada 8 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti. Baş Belası adlı tiyatro oyunu için hareket eden minibüste Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise yaralandı. Peki, Tolga Güleryüz kimdir? Tiyatrocuların kazasında ölen Tolga Güleryüz nereli, kaç yaşında?

Baş Belası adlı tiyatro oyunu için Amasya’ya harekete den minibüs TIR ile çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı, 3 kişi ise hayatını kaybetti. Minibüsün içinde Tolga Güleryüz de vardı. Peki, Tolga Güleryüz kimdir?

Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs Amasya - Çorum karayolu üzerinde tıra çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in sağlık durumunun iyi olduğu, Sergen Deveci'nin ise kontrol amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

TOLGA GÜLERYÜZ KİMDİR?

5 Ocak İzmir doğumlu Tolga Güleryüz, pek çok oyunda yönetmenlik ve ışık/dekor tasarım görevini yürütmüştür. "Baş Belası" adlı tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz aynı zamanda yapımcıdır.

TOLGA GÜLERYÜZ’ÜN YER ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Aşk Listesi / Işık Tasarımı / Dekor Tasarım

Baş Belası / Işık Tasarımı

SUİT - Düğün Dündü Bugün Bugün

Eski Zaman Hikayesi / Yönetmen

Kırkından Sonra / Yapımcı

Ters Köşe / Yapımcı

Aşk Terapisi / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen

Zoraki Damat / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen

Oyuncu Zeynep Gülmez, Tolga Güleryüz’le 25 Ekim'de evlenmiş 2017 yılında boşanmıştı.