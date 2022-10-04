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Kısmi seferberlikten sonra Kazakistan’a 200 binden fazla Rus vatandaşı giriş yaptı

Kazakistan İçişleri Bakanı Marat Ahmetcanov, Rusya'da kısmi seferberlik ilan edildiği 21 Eylül’den bu yana 200 binden fazla Rus vatandaşının ülkeye geldiğini bildirdi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 13:22
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Kazakistan İçişleri Bakanı Marat Ahmetcanov açıkladı. Rusya'da kısmi seferberlik ilan edildiği 21 Eylül’den bu yana 200 binden fazla Rus vatandaşının ülkeye geldi

Kısmi seferberlikten sonra Kazakistan’a 200 binden fazla Rus vatandaşı giriş yaptı
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Bakan Ahmetcanov, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya’dan gelenlerle ilgili durumun kontrol altında olduğunu belirten Ahmetcanov, “21 Eylül’den bu yana 200 binin üzerinde Rus vatandaşı geldi. Aynı zamanda 147 bin Rus vatandaşı çıkış yaptı. 68 kişi Kazakistan vatandaşlığına başvurdu.” dedi.

Ahmetcanov, Rusya’da seferberlik ilan edildiği ilk günlerde Kazak-Rus sınırında yoğunluk yaşandığına işaret ederek “Dün itibarıyla (sınır geçiş noktaları) eski çalışma seyrine döndü.” diye konuştu.

Rusya’dan ülkeye gelenlerin sayısında son günlerde düşüş görüldüğünü aktaran Bakan Ahmetcanov, “Pazartesi 7 bin Rus vatandaşı geldi, aynı zamanda 11 bin Rus vatandaşı da ayrıldı.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 70 bin Rus vatandaşı bireysel kimlik numarası aldı

Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayii Bakanı Bagdat Musin de 21 Eylül’den bu yana yaklaşık 70 bin Rus vatandaşına yabancılar için tahsis edilen bireysel kimlik numarasının verildiği bilgisini paylaştı.

Musin, bu bireysel kimlik numarasının Rus vatandaşlarına sadece banka hesabı açtırmak için değil, genel olarak ülkede kaldıkları süreci kontrol etmek amacıyla verildiğini kaydetti.

Kısmi seferberlik kararı sonrası Kazakistan'a akın etmeye başlayan Rus vatandaşları, burada banka hesabı açtırmak, ikametgah veya ev almak isteyen yabancılara verilen "bireysel kimlik numarasına" başvurmak amacıyla kamu hizmetlerinin sunulduğu merkezlerde uzun kuyruklar oluşturmuştu.

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