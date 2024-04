Kazakistan Ulusal Müzesi 10. yılını özel bir sergiyle kutluyor

"Semboller, Renkler, İmgeler" başlıklı sergi, Sovyet dönemi sanatçılarından çağdaşlarına kadar farklı bir yaklaşım benimsiyor. Abilkhan Kasteev, Aubakir Ismailov, Ural Tansykbayev, Aisha Galimbaeva ve Gulfairus Ismailova gibi tanınmış isimlerin yer aldığı sergide toplam 50 sanatçının 250 eseri sergileniyor.

Eylül ayından bu yana ekibiyle bu sergi üzerinde çalışan küratör Olga Baturina, serg hakkında "Hayatım boyunca Kazak sanatımızı inceledim ve sevdim, 27 yıldır da profesyonel olarak araştırma yapıyorum. Bu nedenle bugün sergilenecek her resim, her sanatçı, her yazar benim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Baturina açıklamalarına "İlk başta müze envanterinden resimlerin seçilmesi kolay bir iş gibi geldi. Çünkü az sayıda eser olduğunu düşünüyorduk. Tüm eserleri toplayıp çeşitliliklerini ve genişliklerini gördüğümüzde, sayılarını daha da azaltmak zorunda kaldık. Bu en zor şey yani seçim demekti. Çünkü hiçbir şeyi atmak o kadar da kolay değildi. Her resim adeta bir başyapıttı. Ama sonunda bu yedi tema ortaya çıktı. Genel olarak, sergi şenlikli ve yıldönümüne adanmış olduğu için, katılan bir kişiye güç, iyimserlik, umut ve inanç veren en neşeli görüntüleri ve sıcak, atmosferik resimleri seçtik" diye ekledi.

Serginin konsepti, Kazak resmindeki tarihi konular, doğa imgeleri - manzara motiflerinin zenginliği ve çeşitliliği, kadın sanatçılar, aile, bahar, aşk ve çağdaş sanat - yeni isimler dahil olmak üzere yedi alana yayılmı tematik bölme anlamına geliyor.

Baturina "İlk bölüm Ataların Ruhu ve Bozkırın Müziği adını taşıyor. Resimlerin yanı sıra büyük duvar halıları, keçe halılar ve hatta ulusal enstrümanlar da içeriyor" dedikten sonra "Bu bölüm, Kazak bozkırının kui'sinin (müzik bestesi) telaşsız temposunu yansıtarak tüm serginin ritmini belirliyor" diye ekledi.

Kamil Mullashev'in Aura of Tenderness adlı eseri Ulusal Müze'deki serginin en ilgi çeken eseri oldu. Bu eser hakkında bilgi veren Baturina, "Bu insanın kendisiyle ve doğayla uyumuyla ilgili bir resim" dedi.