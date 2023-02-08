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Kazakistan'dan Türkiye'ye yardım

Türkiye'deki depremlerden sonra Kazakistan acil yardım sağlamak için 1 milyon dolar tahsis etme kararı aldı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 10:51
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Kazakistan'dan Türkiye'ye yardım

Kazakistan'dan Türkiye'ye yardım
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Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Türkiye'ye 1 milyon dolarlık acil yardım tahsis edilmesi konusunda hükümete talimat verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca Kazakistan'ın yetkili organları, Türk tarafı ile birlikte, doğal afet sonuçlarını ortadan kaldırmak için ek yardım sağlama konusunu değerlendiriyor." ifadesi kullanıldı.

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