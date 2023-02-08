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Hataylı spor muhabiri ailesiyle birlikte depremde öldü

Spor dünyasından bir acı haber daha geldi. Spor muhabiri İzzet NAzlı Hatay'da ailesiyle birlikte depremde hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 10:24
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Spor muhabiri ailesiyle birlikte Hatay'da depremde öldü

Hataylı spor muhabiri ailesiyle birlikte depremde öldü
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Acı haberi Türkiye Spor YAzarları Derneği duyurdu:
TSYD üyesi, DHA Hatay muhabiri İzzet Nazlı’yı maalesef depremde kaybettik.
Hatayspor-Kasımpaşa maçında görev yaptıktan sonra evine dönen meslektaşımız İzzet Nazlı o gece eşi Seda ve çocukları Esila ve Eren ile birlikte evlerinde yakalandıkları depremde enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdiler.
Üzüntümüz sonsuz. İzzet Nazlı ile eşi ve çocuklarının cenazeleri bugün Hatay’da toprağa verilecek. Allah rahmet eylesin.

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