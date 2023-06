Kazı kazan alan Ukraynalı'nın hayatı değişti

Editör: Osmancan Erok

Ukrayna'nın Rusya ile yaşadığı savaş sürecinden milyonlarca insan etkilenerek ülkeyi terk etti. Belçika'ya yerleşen bir gencin hayatı ise bir anda değişti.

Brüksel'de yaşayan ve 20'li yaşların başında olduğu tahmin edilen genç bir Ukraynalı, Belçika'da kazı kazan bileti satın aldı. 12 Haziranda 5 euroya aldığı bilete büyük ikramiye çıkan genç, 500 bin euro kazandı.