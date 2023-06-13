Kazı kazan alan Ukraynalı'nın hayatı değişti

Editör: Osmancan Erok
Ukrayna'nın Rusya ile yaşadığı savaş sürecinden milyonlarca insan etkilenerek ülkeyi terk etti. Belçika'ya yerleşen bir gencin hayatı ise bir anda değişti.
Brüksel'de yaşayan ve 20'li yaşların başında olduğu tahmin edilen genç bir Ukraynalı, Belçika'da kazı kazan bileti satın aldı. 12 Haziranda 5 euroya aldığı bilete büyük ikramiye çıkan genç, 500 bin euro kazandı.
Şanslı gencin kimliğine dair bilgi vermeyen Belçika Milli Piyango İdaresi, talihliyi genel merkeze davet etti. Milli Piyango sözcüsü Joke Vermoere genç talihli adına düzenlediği basın açıklamasında ''Duyguları çok karışıktı. Aklı açıkça Ukrayna'daydı ve bu zamanda ülkesinde olup biten her şeye sevinmek zor. Ama aynı zamanda elbette kazandığı ikramiyeden de çok mutluydu ve her şeyden önce umut doluydu. Kazandığı parayla her şeyden önce yurttaşları için ve ülkesinin yeniden inşası için bir şeyler yapmayı amaçlıyor. Ama önce, onunla ilgilenen ve yerleşmesine yardımcı olan ailesi ve arkadaşları için Belçika'da bir parti vermek istiyor ” ifadelerini kullandı.