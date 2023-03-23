Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 23 Mart Hareketi'nin çekildiği bölgelere Burundili askerler yerleşti

Doğu Afrika Topluluğu barış gücü kapsamında KDC'de görev yapan Burundi birlikleri, Karuba, Mushaki ve Kirolirwe kasabalarında güvenliği sağlamaya başladı.

Doğu Afrikalı liderlerin 17 Şubat'ta Etiyopya'da aldığı karar sonrası geri çekilmeye başlayan M23, yerini barış gücü askerlerine bıraktı.

Burundi ve Kenya'dan sonra Doğu Afrika misyonu kapsamında Angolalı askerlerin de gelecek haftalarda KDC'ye gelmesi planlanıyor.

M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi metal ve mineraller açısından zengin topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken, Ruanda ise iddiaları reddediyor.

Doğu Afrika Topluluğu, M23'ün ilerleyişi sonrası KDC'nin doğusuna barış gücü askerleri konuşlandırmıştı. (AA)