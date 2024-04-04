Keçiören Belediyesine T.C. tabelası yeniden asıldı. Mansur Yavaş sahneye çıktı

Kaynak: ANKA
Keçiören Belediyesine T.C. tabelası yeniden asıldı. Mansur Yavaş sahneye çıktı
Keçiören Belediyesi devir teslim töreninde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkanı Mansur Yavaş’ın kürsüye çıktığı anda, eski dönemde sökülen T.C. tabelası belediye binasına yeniden takıldı.

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığını kazanan Mansur Yavaş mazbatasını aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yüzde 60,44 oy ile tekrardan seçilen Mansur Yavaş, seçimden sonra gerçekleştireceği projelerini duyurdu.

Keçiören Belediyesi devir teslim törenine katılan Mansur Yavaş’ın kürsüye çıktığı anda, eski dönemde sökülen “T.C.” tabelası belediye binasına yeniden takıldı.

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KEÇİÖREN 20 YIL SONRA EL DEĞİŞTİRDİ

AK Parti; 1984'te Melih Gökçek'in kazandığı, 1989'daki 5 yıllık SHP döneminin ardından 1994, 1999, 2004 ve 2019’da Turgut Altınok'un, 2009 ve 2014'te Mustafa AK'ın yönettiği Ankara Keçiören'i 20 yıl sonra kaybetti.

CHP adayı Mesut Özarslan 243 bin 471 oyla yüzde 47,79'luk orana ulaşarak Keçiören'in yeni belediye başkanı seçildi.

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